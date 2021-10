Czarna Pantera - wpadka Akademii przyczyniła się do nominacji produkcji do Oscara?

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Czarna Pantera to film, który był kamieniem milowym dla MCU z wielu względów między innymi przez to, że jako pierwsza produkcja z uniwersum zgromadził siedem nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Otóż wygląda na to, że ta sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie faux pas popełnione przez Akademię.

W sierpniu 2018 roku, zaledwie kilka miesięcy przed ceremonią rozdania Oscarów 2019 i po sześciu miesiącach ciągłego budowania szumu wokół Czarnej Pantery, Akademia ogłosiła zamiar stworzenia kategorii Najlepszy film popularny. Miała ona być przeznaczona dla blockbusterów, które nie mają szans na nominowanie w kategorii Najlepszy film.



fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Jednak Akademia szybko uznała to za protekcjonalny pomysł, co potwierdzili fani wyśmiewając go na całym świecie. Mimo wszystko ludzie z Marvela uznali, że ta decyzja pomogła im w otrzymaniu nominacji dla Czarnej Pantery w kategorii Najlepszy film. Producent wykonawczy Nate Moore twierdzi bowiem w książce The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, że fiasko pomysłu Akademii pomogło zmienić widzom kontekst tego, czym jest Czarna Pantera. Widowisko Marvela stało się swoistym sztandarem i w końcu nominowano go do najważniejszej nagrody.