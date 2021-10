Avengers: Endgame - reżyserzy o kulisach sceny z kultowym tekstem Kapitana Ameryki

Fot. Marvel

Fani 10 lat czekali, aby Kapitan Ameryka w MCU wypowiedział kultową frazę Avengers, assemble. W końcu stało się to w widowisku Avengers: Koniec gry. W finale mieliśmy ogromną bitwę wszystkich bohaterów MCU z armią Thanosa. Wówczas Cap mógł w końcu powiedzieć ikoniczny tekst. W książce The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe bracia Russo, którzy nakręcili produkcję wypowiedzieli się na temat kręcenia sceny. Otóż dla nich sprowadzało się to do portretu Kapitana Ameryki. Anthony Russo stwierdził, że nikt poza Chrisem Evansem nie mógłby zagrać bohatera, ponieważ aktor doskonale rozumie kim jest ta postać.

Reżyserzy wpadli na pomysł, aby Evans między słowami kultowego cytatu zrobił pauzę. To miało zbudować napięcie i spotęgować oczekiwania widzów. Do tego Alan Silvestri dołożył muzykę, która miała tylko podbić epickość sekwencji. Ostatecznie wyszła jedna z najlepiej odbieranych scen w MCU.