Czerwona Sonja - film znalazł nową scenarzystkę

materiały prasowe

Czerwona Sonja to projekt, nad którym w Hollywood trwają prace od blisko dekady. To kolejna adaptacja popularnej serii komiksowej od wydawnictwa Dynamite Entertainment. Produkcja doczekała się już jednej wersji z 1985 roku. Millenium, które odpowiada za film znalazło nową scenarzystkę. To Tasha Huo, wchodząca gwiazda hollywoodzkiego scenopisarstwa, która jest również showrunnerką i producentką wykonawczą nadchodzącej serii animowanej Tomb Raider od Netflixa i Legendary. Odpowiadała również za scenariusz do produkcji The Witcher: Blood Origin.

Huo napisze skrypt do spółki z reżyserem filmu, Joeyem Solowayem. Dla przypomnienia wcześniej za kamerą produkcji miał stanąć Bryan Singer, jednak został zwolniony po zarzutach wobec niego o napaść seksualną.

fot. Dino De Laurentiis Company / Famous Films (II)

Akcja komiksowego oryginału została osadzona w świecie fantasy. Tytułowa Sonja to rudowłosa wojowniczka mierząca się z wszelkiej maści przeciwnikami. Reżyser porównał ją do złej bohaterki w stylu Batmana czy Deadpoola.