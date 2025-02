Mission: Impossible 8 - jest spot z Super Bowl 2025! Niezniszczalny Tom Cruise w TEJ scenie!

materiały prasowe

To był jeden z najbardziej wyczekiwanych materiałów Super Bowl 2025 dla wszystkich fanów popkultury: do sieci właśnie trafił trzymający w napięciu spot tegorocznego filmu Mission: Impossible 8, który - jak wiele na to wskazuje - może być ostatnim z całego cyklu z Ethanem Huntem. Tom Cruise przygotował więc jeszcze bardziej szalone wyczyny kaskaderskie.

We właśnie pokazanym wideo z Mission: Impossible: The Final Reckoning znalazło się kilka ujęć z poprzednich filmów; jest jednak także to, które od kilku dni cieszy się w sieci olbrzymią popularnością. Chodzi o scenę, w której Cruise najpierw położył się na skrzydle dwupłatowca Boeing Stearman, by później - na wysokości przelotowej ok. 3 km - dać się wraz z samolotem obrócić. Zobaczcie sami:

Mission: Impossible - The Final Reckoning - spot z Super Bowl 2025

Przypomnijmy, że Cruise pytany o to, czy The Final Reckoning to faktycznie finał serii, mówił:

Musicie po prostu obejrzeć ten film. Trudno mi to teraz jakoś podsumować, to coś, czego trzeba doświadczyć. Monumentalna, emocjonalna i w jakiejś mierze również homerycka podróż po całej serii.

Mission: Impossible 8 wejdzie do kin 23 maja.