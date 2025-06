Najlepsze dodatkowe filmy Disneya. Te animacje wychowały pokolenie Z

10. Kopciuszek III: Co by było, gdyby

Jeśli jesteście fanami alternatywnych zakończeń i filmów skupionych na antagonistach, zdecydowanie jest to coś dla was. To jeden z bardziej nietypowych projektów studia, pozwalający spojrzeć na klasyczną opowieść z zupełnie innej perspektywy - zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby szklany pantofelek pasował na stopę więcej niż jednej dziewczyny?