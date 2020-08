Doom Metal zagra już niebawem. Nightwing połączy siły z ikonicznym złoczyńcą

Źródło: DC

Czytelnicy DC przez lata widzieli wiele różnych i dziwnych drużyn, ale scenarzysta Joshua Williamson postanowił zaproponować kolejną, nietypową ekipę w Justice League #53. Kolejny numer powstający w ramach eventu Dark Nights: Death Metal, pokaże połączenie sił Nightwinga z ikonicznym złoczyńcą... Lexem Luthorem.

Komiks zatytułowany Doom Metal rzuca czytelników do akcji, gdy Nightwing próbuje uratować Legion of Doom z rąk Perpetua. Ta niebiańska istota żyje, by siać chaos w multiwersum. W postapokaliptycznej Ziemi, Nightwing, Lex Luthor i Liga Sprawiedliwości muszą działać w imię wspólnego celu, jakim jest powstrzymanie antagonistki. Na opublikowanych kilku kadrach z komiksu Doom Metal, widzimy retrospekcje z młodym Nightwingiem, który spogląda na Ligę Sprawiedliwości. Marzy, że pewnego dnia do nich dołączy. Rzeczywistość jednak znacznie się zmieniła i teraz ważniejsze są inne cele.

Justice League: Doom Metal

Komiks trafi do sprzedaży we wrześniu.