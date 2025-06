Tak wygląda złoczyńca w Tron: Ares. Pierwsze zdjęcie

fot. Empire

Złoczyńcą filmu Tron: Ares będzie między innymi Athena, w którą wciela się Jodie Turner-Smith. Magazyn Empire pokazał pierwsze zdjęcie aktorki w kostiumie i filmowej charakteryzacji tej antagonistki. Czytamy, że Athena jest zastępczynią Aresa granego przez Jareda Leto.

Kim jest Athena w Tron: Ares?

Aktorka zapowiada, że to hardcore’owa postać – silna i lojalna.

– Fajnie jest grać kogoś, kto jest całkowicie bezkompromisowy i bezczelnie dąży do osiągnięcia swoich celów. Obecnie bardzo chciałam takiej roli. Pomyślałam sobie: „Czas na epokę złoczyńcy! Lecimy z tym!”.

Z raportu z planu dowiadujemy się, że Turner-Smith wzięła sprawy w swoje ręce i dopracowała wizerunek Atheny. Podjęła decyzję o zgoleniu brwi. Aktorka wspomina, że początkowo reżyserowi nie podobał się ten pomysł.

– Chcieli, żebym przefarbowała włosy na blond, więc to zrobiłam. Przefarbowałam też brwi. Wtedy pomyślałam: „Wiesz co? Lepiej będzie to wyglądać, jak je zgolę. Jeśli ktoś będzie zły przez to, powiem im, że przez farbowanie same odpadły”.

Ostatecznie właśnie tak wygląda jej postać na ekranie. Premiera zaplanowana jest na październik 2025 roku.