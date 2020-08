DC FanDome - jak i gdzie oglądać wydarzenie? Pełny harmonogram, transmisja, godziny

Warner Bros./DC

DC FanDome rozpoczyna się już dziś. Internetowy konwent, w trakcie którego zostaną pokazane zwiastuny i przedstawione nowe informacje na temat takich filmów jak Wonder Woman 1984, Legion samobójców: The Suicide Squad, The Flash, Black Adam, Aquaman 2, Shazam 2, The Batman czy gry Suicide Squad: Kill the Justice League, wystartuje o godz. 19:00 polskiego czasu. Z kolei druga część, zatytułowana Explore the Multiverse, odbędzie się 12 września.

DC FanDome - gdzie i jak oglądać?

Dostęp do wydarzenia jest całkowicie bezpłatny; transmisja odbędzie się wyłącznie na dedykowanej stronie dcfandome.com. Można ją oglądać na komputerze, tablecie czy telefonie, przy czym organizatorzy rekomendują korzystanie z przeglądarki Google Chrome w wersji 56 i wyższych lub Mozilla Firefox w wersji 51 i wyższych (warto dodać, że nie musicie pobierać dodatkowych aplikacji, mogąc zobaczyć konwent w przeglądarce). Każdy z paneli umożliwi także włączenie napisów w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, portugalskim, hiszpańskim i mandaryńskim.

Kolejne panele będą emitowane w tzw. Hall of Heroes - choć teoretycznie transmisje przeprowadzone zostaną "na żywo", większość z elementów konwentu została zarejestrowana w formie wideo wcześniej. Innymi słowy: nie będziecie mogli w jakikolwiek sposób przewinąć transmisji, by zobaczyć interesujący Was fragment w dowolnej chwili. Z drugiej jednak strony 8-godzinny cykl paneli zostanie w ciągu najbliższej doby powtórzony trzykrotnie.

DC FanDome - pełny harmonogram (godziny polskiego czasu)

19:00 - 19:25 - panel Wonder Woman 1984

19:25 - 19:45 - panel Warner Bros. Games Montreal; zapowiedź nowej gry

19:45 - 20:15 - The Sandman Universe: Enter the Dreaming

20:15 - 20:45 - Multiverse 101

20:40 - 20:50 - panel filmu The Flash

20:50 - 20:55 - Beyond Batman

20:55 - 21:25 - panel filmu Legion samobójców: The Suicide Squad

21:40 - 22:00 - Kobiety różnych ras w świecie DC

22:00 - 22:15 - Dziedzictwo Batmana

22:20 - 22:30 - występ Chrisa Daughtry'ego

22:30 - 22:35 - The Joker: Put on a Happy Face

22:35 - 22:45 - przegląd portfolio Jima Lee - galeria superzłoczyńców DC

22:45 - 23:05 - panel-niespodzianka związany z komiksami DC

23:10 - 23:30 - I’m Batman: The Voices Behind the Cowl

23:30 - 23:55 - panel The Snyder Cut of Justice League

23:54 - 00:09 - panel serialu Flash

00:10 - 00:25 - panel filmu Black Adam

00:30 - 00:50 - panel CNN: Herosi prawdziwego świata w dobie koronawirusa

00:50 - 01:05 - panel serialu Titans

01:05 - 01:15 - panel Aquamana

01:15 - 01:25 - "Zapytaj Harley Quinn"

01:20 - 01:25 - celebracja 80. rocznicy komiksowego debiutu Wonder Woman

01:25 - 01:40 - panel Tomorrow's Super Heros z udziałem Jima Lee

01:40 - 01:50 - panel Shazama

01:50 - 02:12 - obsada Wonder Woman 1984 gra w "Werewolfa 1984"

02:10 - 02:30 - panel Suicide Squad: Kill the Justice League

02:30 - 03:00 - panel filmu The Batman

Na naszej stronie będziecie mogli przeczytać o najświeższych informacjach z konwentu na bieżąco. Zobaczycie także zaprezentowane zwiastuny i inne materiały promocyjne.