Clark Kent czy Superman? Film wyjaśnia, dlaczego nikt nie widzi, że to ta sama osoba

fot. materiały prasowe

Reklama

James Gunn w rozmowie z comicbook.com przyznał, że podczas pisania scenariusza filmu Superman miał problem z tym, że jedynie okulary ukrywają tożsamość Człowieka ze stali. Wyznał, że scenarzysta komiksowy Tom King zwrócił mu uwagę, iż w jednym z komiksów pojawiło się najlepsze rozwiązanie: okulary Clarka Kenta mają określoną moc. Nie musi więc opierać się na założeniu, że każdy widz zawiesi niewiarę na tyle mocno, by uwierzyć, że to tylko zwykłe okulary.

Potężne okulary Supermana

Okazuje się, że w komiksie o Człowieku ze stali z 1978 roku ustalono, że Clark Kent ma okulary z mocą hipnozy. Sprawiają one, że gdy je nosi, nikt nigdy nie zobaczy w nim podobieństwa do Supermana. To właśnie James Gunn wprowadził do swojego filmu, który w lipcu pojawi się w kinach. Czy takie rozwiązanie przekona widzów? Dajcie znać w komentarzach!

- Jest to kanoniczne w komiksach. Trochę zostało to zapomniane, ale gdy siedziałem z komiksowym scenarzystą Tomem Kingiem, zacząłem mówić, że nie wiem, jak rozwiązać problem z okularami, bo zawsze mi to doskwierało, gdy byłem dzieckiem. Przeszkadzało mi to, ponieważ nie mam takiego zawieszenia niewiary, aby w to uwierzyć.

Superman Zobacz więcej Reklama

Według Jamesa Gunna, w jego filmie jest dodatkowy atut: David Corenswet po raz pierwszy wygląda naprawdę inaczej jako Clark Kent i jako Superman. Dopracowali to, by różnice były dobrze widoczne.

- Tom mi wtedy powiedział: jest na to odpowiedź w komiksach, jest to kanoniczne — okulary hipnotyzują ludzi.

Zobaczcie nowy klip z filmu:

ROZWIŃ ▼

Premiera widowiska Superman w reżyserii Jamesa Gunna już 11 lipca w kinach.