Hugh Jackman podczas przesłuchania do roli Wolverine'a w 1999 roku. Zobacz wideo

20th Century Fox

Hugh Jackman jest niezwykłą postacią dla kina komiksowego. Przez 17 lat wcielał się w postać Wolverine'a i wystąpił w wielu filmach grupowych oraz trzech solowych. Wiemy jednak, że nie on był pierwszym wyborem producentów do roli. Pierwotnie to Dougray Scott miał wyciągać ze swoich dłoni szpony. Nie mógł jednak przyjąć roli ze względu na konflikt terminów z filmem Mission: Impossible 2. Postać Wolverine'a trafiła ostatecznie do Jackmana.

Aktor był teraz gościem w programie Jimmy'ego Fallona. Podczas rozmowy zaprezentowane zostało wideo z przesłuchania z 1999 roku. Jackman skomentował nagranie, wspominając, że początkowo był przewidziany w roli rezerwowego i wcale nie myślał o tym, że uda mu się uzyskać tę rolę. Dodaje także, że przesłuchanie trwało niewiele dłużej od tego, co widzimy u Fallona. Kiedy jednak Dougray Scott musiał zrezygnować z roli, w jego miejsce od razu wskoczył Jackman. Reszta jest historią. Zobaczcie wideo (nagranie z przesłuchania w 7:45):