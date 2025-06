BellaTOFIFEST 2025 - co obejrzeć w drugi dzień? Jest w czym wybierać!

fot. Julia Marszewska

Drugi dzień BellaTofifest 2025 zaczyna się spokojnie — o 11:00 pokazem ukraińskiego filmu Jesteś wszechświatem z pasma Must See Must Bee. Co ciekawe, to futurystyczne kino w klimacie science fiction!

BellaTofifest 2025 — co drugiego dnia?

Na pewno mamy aż trzy filmy z konkursu głównego ON AIR, z którymi warto się zapoznać. Są to recenzowany już przez nas Manas, do którego serdecznie zachęcamy, a także Lesson Learned oraz Oxana. Oba tytuły zbierają dobre oceny na różnych festiwalach, więc warto je zobaczyć.

Co ciekawe, na ekranie pojawi się również film Młode matki braci Dardenne, który był wyświetlany podczas festiwalu filmowego w Cannes w maju. Każdy, kto zna reżyserów, wie, że będzie to interesujący seans.

Co poza tym?