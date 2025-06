Rola Jamesa Bonda to "koszmar każdego aktora". Tak twierdzi Henry Golding

fot. materiały prasowe

Henry Golding często pojawiał się na listach fanowskich kandydatów do roli Jamesa Bonda. Sam Brytyjczyk mówił swego czasu, że nie jest zainteresowany, ponieważ jego zdaniem powinno się pozostać wiernym materiałowi źródłowemu i agent 007 powinien pozostać białym Brytyjczykiem. W nowym wywiadzie dodał pewne przemyślenia na temat tego, jak rola Jamesa Bonda jest koszmarem każdego aktora. Chodzi o kulturową presję ciążącą na tej roli.

Wyzwanie bycia Jamesem Bondem

– Myślę, że to jest koszmar każdego aktora, ale jednocześnie każdy chce dodać do franczyzy coś nowego. Dlaczego nie można dodać więcej agentów 00? To byłoby fajniejsze, ponieważ wówczas nie ma ograniczeń i oczekiwań. A może po prostu jestem mięczakiem. Nie wiem, ale myślę, że bardziej bym to lubił, jeśli nie wisiałaby nad tym ciągła kulturowa presja.

Wiemy, że Denis Villeneuve, twórca obu części Diuny, został oficjalnym reżyserem widowiska. Na razie nie wiadomo, kto zostanie Jamesem Bondem, ale media sugerują, powołując się na swoje źródła, że twórcy chcą młodszego aktora niż dotychczas.

Nadzorcami franczyzy są producenci Amy Pascal i David Heyman. Całkowita kontrola kreatywna leży po stronie Amazonu, który przejął ją od rodziny Broccolich, sprawującej pieczę nad agentem 007 od początku jego istnienia.

Na razie nie znamy szczegółów pomysłu Denisa Villeneuve’a na nowe przygody Jamesa Bonda, którym przekonał producentów do powierzenia mu roli reżysera.