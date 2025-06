The Walking Dead: Daryl Dixon już w polskim streamingu. Bohater walczy o przetrwanie we Francji

fot. AMC

Reklama

Kilka dni temu zakończył się 2. sezon The Walking Dead: Dead City, ale polskich fanów tego uniwersum ucieszy informacja, że do serwisu CANAL+ właśnie trafiła 1. seria innego spin-offu. Chodzi o The Walking Dead: Daryl Dixon, który skupia się na tytułowym bohaterze granym przez Normana Reedusa. W nim Daryl próbuje odnaleźć drogę do domu z postapokaliptycznej Francji.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiery sezonów

29 czerwca na CANAL+ trafił 1. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon, a drugi ma trafić do serwisu niedługo po premierze pierwszej serii. Z kolei 3. odsłona historii Daryla, któremu towarzyszy Carol (Melissa McBride) zadebiutuje 7 września 2025 roku, a nowe odcinki pojawią się na równi z amerykańską premierą.

fot. AMC // Canal+

The Walking Dead: Daryl Dixon - fabuła

Serial jest spin-offem uwielbianej franczyzy „chodzących trupów” i kontynuuje historię po zakończeniu oryginalnej serii. Produkcja śledzi losy Daryla po jego niespodziewanym przybyciu do Europy. Bohater, samotny i zagubiony, trafia do Francji – kraju spustoszonego przez plagę zombie i wewnętrzne konflikty. Starając się odnaleźć drogę powrotną do domu, zostaje wciągnięty w niebezpieczną misję, która może zmienić jego przeznaczenie. Pod jego opiekę trafia chłopiec, w którym pokładana jest nadzieja na ocalenie ludzkości i zakończenie plagi niszczących planetę potworów. Podejmując się odpowiedzialnej misji, Daryl wyrusza w drogę powrotną do Ameryki, lecz natrafia na wiele przeszkód, które zmuszają go do zadania sobie pytań o własną tożsamość.

Premiera The Walking Dead: The Ones Who Live

W serwisie zadebiutuje również wyczekiwany The Walking Dead: The Ones Who Live, czyli miłosna historia Michonne (Danai Gurira) i Ricka Grimesa (Andrew Lincoln). Opowiada o ich spotkaniu po kilku latach od dramatycznych wydarzeń na moście, gdy Rick został poważnie ranny, a następnie trafił do Armii Republiki Obywatelskiej. Ten serial pojawi się na Canal+ jesienią. Jeszcze nie podano dokładnej daty premiery.

Czytaj więcej: The Walking Dead w Hiszpanii. Nowy sezon Daryla Dixona z teaserem i datą