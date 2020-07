Dziś premiera Tajnego imperium. Zobaczcie przykładowe plansze

Egmont

Historia, której zwieńczeniem jest Tajne imperium, wywołała szereg kontrowersji wśród fanów. Stało się tak przede wszystkim za sprawą przejścia na stronę zła jednej z najbardziej kryształowo czystych postaci w uniwersum Marvela, czyli Kapitana Ameryki.

W tej opowieści Kapitan Ameryka działa jako zakonspirowany agent Hydry. Postanowił zwalczać wolność i dążyć do przejęcia władzy nad światem. Co więcej, zbrodniczy reżim opanował media i szereg państwowych instytucji, co utrudnia działania bohaterom, którzy pozostali po stronie dobra.

Tajne imperium określane jest jako thriller polityczny w świecie superbohaterów. Scenariusz do tej historii napisał Nick Spencer, a autorami rysunków są Daniel Acuna, Steve McNiven, Rod Reis, Jesus Saiz, Andrea Sorrentino i Leinil Francis Yu.

Zobaczcie okładkę i przykładowe plansze z Tajnego imperium:

A tak brzmi opis Tajnego imperium:

Steve Rogers poświęcił życie walce o wolność. Dziś jednak jest jej największym wrogiem i jako agent faszystowskiej organizacji Hydra nie cofnie się przed niczym, żeby zdobyć władzę nad światem. Jego autorytarnym rządom sprzeciwią się Czarna Wdowa, Kapitan Marvel, Doktor Strange i inni superbohaterowie, ale ich ruch oporu ma niewielkie szanse w starciu ze zbrodniczym reżimem, który opanował nie tylko media i państwowe instytucje, lecz także serca wielu ludzi. Czy mimo to znajdą sposób na ocalenie uniwersum Marvela?