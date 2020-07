Marvel - najlepsze komiksy w historii. Odrobinę szokujemy; wszak Tajne imperium nadchodzi!

Marvel

Choć Marvel Studios w ostatnim czasie siłą rzeczy musiało wyhamować z dalszym podbijaniem popkulturowego królestwa, komiksowy oddział firmy po początkowych problemach będących konsekwencją pandemii koronawirusa wraca do w miarę normalnej pracy. Polscy czytelnicy na tym polu nie musieli jednak specjalnie narzekać - dość powiedzieć, że już 15 lipca na naszym rynku nakładem wydawnictwa Egmont zadebiutuje długo wyczekiwana przez rodzimych fanów opowieść Tajne imperium. Z tej okazji postanowiliśmy Was zachęcić do jej lektury, przedstawiając Wam najlepsze komiksy Marvela w historii.

Powiedzieć, że Tajne imperium to tom szokujący, to właściwie nic nie powiedzieć. Część z Was zapewne wie już, że ukazano w nim Kapitana Amerykę w zupełnie innej perspektywie - jako długo zakonspirowany agent Hydry postanowił zwalczać wolność i dążyć do przejęcia władzy nad światem. Co więcej, zbrodniczy reżim opanował media i szereg państwowych instytucji, co utrudnia jego pokonanie Czarnej Wdowie, Kapitan Marvel i wielu innym superbohaterom. Tak, to z pewnością aktualny i niezwykle wciągający thriller polityczny.

Czy jednak opowieść ta trafiła na naszą listę najlepszych komiksów Domu Pomysłów wszech czasów? No cóż, nasze wybory w tej materii były zaskakujące, niekiedy nawet kontrowersyjne. Wygląda na to, że decydując o miejscach w rankingu pozostawaliśmy pod wpływem terapii szokowej, którą może zafundować właśnie Tajne imperium... Pamiętajcie również, że w zestawieniu staramy się w pierwszej kolejności uwzględniać wydania zbiorcze i serie układające się w jedną całość, nie zaś konkretne zeszyty; jeśli to tylko możliwe, posiłkujemy się polskimi tytułami.

Marvel - najlepsze komiksy w historii

40. Nieskończoność (2013; scenariusz: Jonathan Hickman, rysunki: Jim Cheung, Jerome Opena, Dustin Weaver) – z całą pewnością jeden z najciekawszych komiksów ostatniej dekady. Armia złożona ze starożytnej kosmicznej rasy, Budowniczych, przemierza cały wszechświat, niszcząc kolejne napotkane cywilizacje. Avengers i międzygalaktyczne imperia chcą jej stawić czoło, jednak tym samym Mściciele narażają naszą planetę na niebezpieczeństwo. Ważny jest także świetnie rozpisany wątek polityczny, pokazujący relacje Ziemi z kosmiczną społecznością.