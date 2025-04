Co planuje Amazon dla Jamesa Bonda? Na CinemaCon padło dziwne słowo

materiały prasowe

Reklama

Podczas prezentacji Amazon MGM Studios na CinemaCon studio reprezentowały Courtenay Valenti i Sue Kroll. Ujawniły, że prace nad przygotowaniami do nowego Bonda już ruszyły w Londynie, dlatego nadzorujący franczyzę producenci – Amy Pascal i David Heyman – nie mogli pojawić się na wydarzeniu.

Jaki będzie nowy James Bond?

Z prezentacji wynika, że nowy rozdział przygód agenta 007 ma wnieść świeże podejście do jego historii. Producentka określiła nadchodzącą odsłonę jako "egzotyczną", jednak nie doprecyzowała, co dokładnie miała na myśli. To określenie pozostawiło wiele miejsca na spekulacje wśród fanów.

Skoro Pascal i Heyman już pracują nad nową odsłoną, można spodziewać się, że w najbliższych miesiącach pojawią się pierwsze oficjalne informacje – być może nawet dotyczące nowego aktora wcielającego się w agenta 007.

Pierwsza zapowiedź Five Nights at Freddy's 2. Animatroniki są wszędzie!

Kandydaci do roli Bonda wg bukmacherów

8. Dev Patel Zobacz więcej Reklama

Amazon przejął pełną kontrolę nad Bondem

Amazon posiada prawa do franczyzy od kilku lat, jednak dopiero od marca 2025 roku zyskał pełną kontrolę kreatywną. To istotna zmiana, ponieważ po raz pierwszy w historii franczyza nie znajduje się pod wyłącznym nadzorem rodziny Broccolich, którzy od dekad podejmowali wszystkie decyzje związane z Bondem.

Dotąd reżyserzy musieli akceptować ograniczenia wynikające z wizji właścicieli marki. Teraz Amazon MGM Studios zapowiada, że chce pozostać wierny charakterowi serii, jednocześnie unikając radykalnych zmian. Wśród kandydatów do reżyserii wymienia się Christophera Nolana oraz Alfonso Cuarona.

Na razie konkretne plany dotyczące przyszłości Jamesa Bonda pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne – nowa odsłona powoli nabiera kształtu.