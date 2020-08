Egzorcysta - reboot kultowego filmu w planach

fot. materiały promocyjne

Sytuacja jest dość dziwna, bo można by pomyśleć, że ogłoszenie rebootu takiego klasyka jak Egzorcysta z 1973 roku to duży news. W tym przypadku jednak informacja pochodzi od portalu Deadline, który wspomniał o tym w jednym zdaniu na końcu jednego z artykułów. Według ich wiedzy nowy filmowy Egzorcysta ma trafić na ekrany w 2021 roku.

Jest to pierwsza sytuacja, w której słyszymy cokolwiek o takich planach. Brzmi to tym bardziej zastanawiająco, gdy wspomnimy, że w 2015 roku firma Morgan Creek Entertainment Group, która ma prawa do Egzorcysty, napisała stanowczo na Twitterze, że nigdy nie zrobią remake'a.

https://twitter.com/Morgan__Creek/status/648559660300152832

Poza publikacją Deadline na żadnej stronie związane ze studiem nie ma informacji o projekcie. Na razie Morgan Creek nie odnieśli się do informacji pomimo próśb amerykańskich dziennikarzy.

Warto zaznaczyć, że mowa jest o reboocie, nie remake'u, więc być może w jakimś stopniu będzie to kontynuacja. Na razie nie wyjawiono żadnych szczegółów.