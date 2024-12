Harrison Ford o roli Czerwonego Hulka w Kapitanie Ameryce 4. "Byłem lekko zaniepokojony..."

Fot. Materiały prasowe

Niebawem do MCU dołączy kolejna ikona kina i twarz wielu legendarnych postaci, czyli Harrison Ford. Tym razem przejmie on pałeczkę po zmarłym Williamie Hurcie i wcieli w prezydenta Rossa w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Ze zwiastunów już wiadomo, że postać ta zmieni się w Czerwonego Hulka i będzie siać postrach i zniszczenie na amerykańskich ulicach. Jeśli za to chcecie wiedzieć, czy ten złoczyńca ma przyszłość w MCU, to zapraszamy do przeczytania o prawdopodobnej scenie po napisach, która zapowiada jego przyszyły udział w kinowym uniwersum.

Harrison Ford w wywiadzie dla Empire przyznał, że wejście w buty Williama Hurta trochę go to stresowało.

Byłem lekko zaniepokojony przejmowaniem roli po Williamie, który był wspaniałym aktorem. Moją ambicją było przejęcie tej postaci, gdy widownia miała już okazję zobaczyć, jak jest grana przez kogoś innego. Nie mam zbytnio kontaktu z uniwersum Marvela, bo żyję w innym, ale widziałem kilka filmów z udziałem znakomitych aktorów i pomyślałem: "To czemu nie ja?" To był po prostu kolejny dzień w pracy. Próbowałem zrozumieć filmowców i być użyteczny dla nich. Nie siedziałem w domu i nie myślałem nad tym: "Och, co ja takiego chce zrobić, gdy zmienię się w Hulka?" To nie jest tak poważna i trudna sytuacja dla aktora.

