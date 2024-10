Mace Windu przetrwał starcie z Imperatorem? Tak uważa Samuel L. Jackson

Fot. Disney

Samuel L. Jackson w trylogii Prequeli George'a Lucasa wcielał się w mistrza Jedi Mace'a Windu i ostatecznie poległ z rąk - a dokładniej błyskawic - Palpatine'a. Jednak w świecie Gwiezdnych Wojen niewiele osób potrafi długo wytrzymać w grobie. Koronnym przykładem tego jest Boba Fett, który po nieprzyjemnym spotkaniu z bestią na Tatooine ostatecznie wrócił - najpierw gościnnie w serialu The Mandalorian, a potem we własnej produkcji.

Samuel L. Jackson o powrocie do roli Mace'a Windu mówi już od dawna i ewidentnie ma ochotę znów pomachać mieczem świetlnym. Potwierdził to w programie Jimmy'ego Fallona, gdzie powiedział:

Jednorękie, uzbrojone osoby mają w świecie Gwiezdnych Wojen długą historię. To, że obcięli mi rękę i wyrzucili przez okno wcale nie oznacza, że nie żyję. Jestem Jedi! Do tego drugim najpotężniejszym po mistrzu Yodzie. Jestem pewien, że Mace spaceruje sobie gdzieś po Ziemi u boku Julesa [z Pulp Fiction]

Mimo nacisków Samuela L. Jacksona na Bryce Dallas Howard, która zajmowała się reżyserią kilku odcinków The Mandalorian, nie powrócił on jeszcze do tego uniwersum. Chcielibyście go zobaczyć ponownie jako Mace'a Windu?

