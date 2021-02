Flash - zdjęcia z premiery 7. sezonu. Co się wydarzy?

fot. The CW

7. sezon Flasha zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy odcinek nosi tytuł All's Wells That Ends Wells. W opisie fabuły czytamy, że eksperyment, który miał uratować Barry'ego nie idzie zgodnie z planem. Nash poszukuje rozwiązania, które pomoże mu ocalić Flasha, ale... jest to bardzo niebezpieczny plan. Jest to związane z tym, że Barry znalazł sposób, by dostać się do lustrzanego świata i powstrzymać Evę McCulloch. Czy uda mu się uratować żonę? Tymczasem Iris znajduje się w lustrzanym świecie i dochodzi do przerażającego odkrycia. Cecile musi zmierzyć się z Rosą Dillon.

Przypomnijmy, że końcówka 6. sezonu Flasha została skrócona z uwagi na pandemię koronawirusa. Według dostępnych informacji premiera 7. sezonu została stworzona na bazie trzech planowanych odcinków, które zakończą wątek lustrzanego świata. Potem rozpocznie się nowa historia.

Flash - zdjęcia z 7. sezonu

Flash: sezon 7, odcinek 1