Wielki wyciek fabuły Avengers: Doomsday. Tak ma wyglądać pierwszy akt filmu Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Film Avengers: Doomsday w chwili obecnej powstaje jednocześnie na dwóch planach zdjęciowych: w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. Jak raportuje scooper Daniel Richtman, w pierwszej z tych lokacji aktualnie kręcone są sceny rozgrywające się w macierzystym świecie Fantastycznej Czwórki z meczem baseballowym na czele. Sęk w tym, że pojawiła się jeszcze jedna, znacznie bardziej intrygująca informacja dotycząca przyszłorocznej produkcji Marvela.

W sieci możemy już bowiem znaleźć szczegółowy opis fabuły pierwszego aktu Avengers: Doomsday. Za rzekomy wyciek odpowiada James Mack, nowe nazwisko w branży scooperów. Choć przedstawił on wcześniej kilka rewelacji związanych z Fantastyczną Czwórką, które znalazły później potwierdzenie w rzeczywistości, do poniższych doniesień podchodźcie ze sporym dystansem, nawet jeśli nie ma w nich nic, co ze scenariuszowego punktu widzenia wydaje się irracjonalne.

Film Marvela ma rozpocząć się od odkrycia przez Shuri zbliżającej się inkursji (zderzenia dwóch wszechświatów); bohaterka bardzo szybko powiadomi o tym fakcie Sama Wilsona aka Kapitana Amerykę, Wonga, Bruce'a Bannera aka Hulka i Kapitan Marvel. Mniej więcej w tym samym czasie na Ziemię-616 przybędzie Fantastyczna Czwórka, którą jako pierwsza powita grupa New Avengers. Reed Richards i spółka szukają uprowadzonego przez Doktora Dooma Franklina Richardsa. W rozmowie bohaterów zostaje wspomniany Galactus; Bucky Barnes poprosi z kolei Sama o pomoc.

Później wydarzenia będą przebiegać w sposób następujący:

Shuri zwołuje grupę superbohaterów, w skład której wchodzą także Thor, Namor, członkowie Fantastycznej Czwórki, M'Baku, Sam Wilson, Wong, Hulk, Kapitan Marvel, Bucky i Yelena Belova - herosi dochodzą do wniosku, że świat, który zderzy się z Ziemią-616, to to samo uniwersum, w którym utknęła Monica Rambeau;

Drugie z uniwersów jest również domem X-Menów; co ciekawe, przebywają w nim także Doom i Franklin Richards;

Bohaterowie realizują trzy cele jednocześnie: powstrzymanie inkursji, uratowanie Moniki i Franklina oraz pokonanie Dooma;

Wong prosi Americę Chavez o otwarcie portalu prowadzącego do świata X-Menów;

W podróż do innego uniwersum wyrusza tylko część bohaterów; dochodzi do ich starcia z X-Menami;

Walczący herosi zdołają ostatecznie odkryć, że ich starcie jest tylko elementem wielkiej układanki, w której kluczowe role odgrywają Doom, Time Variance Authority i Loki.

Produkcja Avengers: Doomsday ma zadebiutować na ekranach kin 18 grudnia 2026 roku.