Formuła 1 jakiej nie widzieliśmy w kinach. Zwiastun nowego filmu twórcy Top Gun Maverick!

Zgodnie z zapowiedzią zadebiutował pierwszy zwiastun filmu F1, którego reżyserem jest Joseph Kosinski, twórca hitu Top Gun Maverick. Podobnie, jak w nim umieścił aktorów w odrzutowcach, tak tutaj wszyscy aktorzy siedzą za sterami bolidów podczas wyścigów. Wszystko z zachowaniem drogich środków bezpieczeństwa. Zobaczcie sami, jak to się zapowiada w zwiastunie!

Tak zapowiada to producent:

- Zobaczycie, jak kamery wychodzą z różnych miejsc bolida. To będą ujęcia, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy, to będą przeciążenia, jakich nigdy nie było na ekranie. To ekscytujące.

F1 - zwiastun

F1 - co wiemy?

Historia skupia się na doświadczonym kierowcy Formuły 1, który wraca z emerytury, by być mentorem dla nowej drużyny z młodym talentem.

Prace nad filmem wciąż trwają. Podczas tego weekendu Brad Pitt i ekipa udali się na brytyjskie Grand Prix Formuły 1, by kręcić kolejne sceny.

W obsadzie są także Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia oraz Samson Kayo. Jerry Bruckheimer i Chad Oman produkują, a Joseph Kosinski reżyseruje. Obaj panowie poprzednio współpracowali przy Top Gun Maverick. Przy realizacji filmu współpracowała Formuła 1 i cała branża tych wyścigów. Udział swój mają także różne drużyny, kierowcy i promotorzy. Znany kierowca wyścigowy Lewis Hamilton jest producentem.

F1 - premiera 25 czerwca 2025 roku w kinach na całym świecie. Kilka miesięcy później trafi do platformy Apple TV+, ale Apple wszystkie swoje wielkie produkcje najpierw daje do kin.