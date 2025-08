Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

fot. materiały prasowe Polsat

Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie wpisał się już na dobre do kalendarza letnich imprez. W tym roku odbędzie się już 11. edycja tego wydarzenia. Muzyczna impreza wzorem poprzednich lat zlokalizowana jest w amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Już 15 i 16 sierpnia 2025 roku widzowie przed telewizorami i zgromadzona w Mrągowie publiczność będą bawić się na weselu oraz poprawinach. Kto umili im czas swoimi piosenkami?

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 - kto wystąpi na scenie?

Piątkową, weselną imprezę poprowadzą Marcelina Zawadzka i Stanisław Karipel-Bułecka w roli pary młodej oraz Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak jako starsi. Pierwszy wieczór odbędzie się pod hasłem Wesele na całego. W imprezowy nastrój wprawią widzów i mrągowska publiczność: Pectus, Rafał Brzozowski, Czerwone Gitary, Urszula, Majka Jeżowska, Czadoman, Staszek Karpiel-Bułecka, Ronnie Ferrari, Boys, Classic, Skaner i Mig.

Gospodarzami sobotniej biesiady będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak a w roli wodzireja wystąpi Andrzej Kozłowski. Jej tytuł to Biesiady na poprawiny. Na scenie zobaczymy: Michała Wiśniewskiego, Weekend, Tercet, czyli Kwartet, Sławomira, Joannę Moro, Masters, Classic, Kapelę Ciupagi, Topky, Izabelę Trojanowską oraz Zespół Max z Jankowej.

Każdy dzień tej dwudniowej imprezy to odrębna muzyczna historia i plejada gwiazd, które rozgrzeją mrągowską publiczność do czerwoności.

Festiwal Weselnych Przebojów 2024 - gdzie oglądać?

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 roku będzie można oglądać na antenie Polsatu na żywo w piątek 15 sierpnia o 19:55. Następnego dnia, czyli 16 sierpnia również o 19:55, widzowie zobaczą szalone poprawiny. Wydarzenie to transmitować będzie także Polo TV.