Gliniarz z Beverly Hills: Axel F ma czołówkę. Lil Nas X wypuścił piosenkę

Zaczynał od Old Town Road, a teraz tworzy piosenkę dla Gliniarza z Beverly Hills. Lil Nas X wypuścił piosenkę HERE WE GO!, która jest czołówką do nadchodzącej produkcji Netfliksa, Axel F. Utwór zawiera natychmiast rozpoznawalny riff z motywu oryginalnego filmu z 1984 roku. Wcześniej raper przyznał, że usłyszał go po raz pierwszy w odcinku Głowa rodziny.

- To Peter Griffin z Family Guy. Nucił do tego, a ja pomyślałam: "Czekaj, to właściwie dobra melodia z Family Guy". A potem po latach zobaczyłem ten film.

Lil Nas X dodał, że możliwość stworzenia czołówki była niezwykłą okazją nie tylko dla niego, ale również jego rodziny. Szczególnie jego tata uwielbia tę franczyzę.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - piosenka

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - fabuła, premiera

Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) znów patroluje ulice Beverly Hills. Razem z córką (Taylour Paige), której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), postanawia udaremnić niecny spisek – i mocno podgrzać przy tym atmosferę.

Produkcja wejdzie 3 lipca na platformę Netflix.