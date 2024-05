Ależ rozwałka! Gliniarz z Beverly Hills: Axel F ma pełny zwiastun!

fot. Netflix

Netflix odsłania karty i daje nam pełny zwiastun widowiska Gliniarz z Beverly Hills: Axel F.. Czwarta część kultowej serii to powrót Eddie'ego Murpjy'ego do roli Axela Foleya. Nie tylko on wraca! Zwiastun pokazuje innych weteranów serii w akcji. Są to między innymi Judge Reinhold, Paul Reiser i Bronson Pinochet. W nowych rolach pojawią się między innymi Kevin Bacon, Joseph Gordon-Levitt i Taylour Page.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - zwiastun

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - opis fabuły

Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) znów patroluje ulice Beverly Hills. Razem z córką (Taylour Paige), której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), postanawia udaremnić niecny spisek – i mocno podgrzać przy tym atmosferę.

Gliniarz z Beverly Hill 4 - premiera w Netflixie odbędzie się 3 lipca 2024 roku.