Gorr, rzeźnik bogów inny niż w komiksach. Szef MCU wyjaśnia powody

Komentarz Kevina Feiga o Gorrze pochodzi z programu o kulisach filmu Thor: miłość i grom, które są dostępne w Disney+. Sprawa była już wielokrotnie poruszana, bo komentowali ją Christian Bale oraz Taika Waititi. Co jednak uważa szef Marvel Studios?

Thor: miłość i grom - zmiana Gorra

- Gorr, rzeźnik bogów świetnie wygląda w komiksach. Chcieliśmy z tego skorzystać, ale jeśli bezpośrednio byśmy przenieśli to na ekran, stracilibyśmy kreację Christiana. Dlatego na początku podjęliśmy decyzję, że nie chcemy, aby była to postać tworzona z technologią motion capture. Oczywiście to pozwala osiągać nadzwyczajne efekty, ale w przypadku tego aktora i tej postaci Taika wierzył, że osiągniemy lepszy efekt z charakteryzacją.

Gorr w komiksach / fot. Marvel

W programie reżyser dodał, że jego zdaniem Christian Bale jest jednym z najlepszych obecnie pracujących aktorów. Mając o nim takie zdanie nic więc dziwnego, że chciał, aby widzowie widzieli jego kreację na ekranie, która poprzez efekty komputerowe nie dałaby tego samego oczekiwanego przez twórców efektu.

A takie alternatywne wizerunki Gorra były brane pod uwagę.

Thor: miłość i grom - Gorr, rzeźnik bogów

Thor: miłość i grom - film dostępny jest na Disney+.