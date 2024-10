Cyberpunk 2077: Psycho Squad nową komiksową serią. Brutalna walka MaxTac z niebezpiecznym cyberpsychopatą

fot. Dark Horse

Serwis ComicsBeat poinformował, że powstaje kolejny komiks w uniwersum Cyberpunk 2077. Będzie on zatytułowany Psycho Squad i opowie o członkach MaxTac, elitarnej jednostki policji, która zajmuje się cyberpsychopatami, czyli osobami, które przesadziły z ulepszeniami w ciele. To doprowadziło do zmian w ich zachowaniu i sprawiło, że stały się one zagrożeniem dla otoczenia.

W Cyberpunk 2077: Psycho Squad MaxTac, jedna z najbardziej zabójczych i kontrowersyjnych służb w Night City, zostaje wysłana przeciwko korpo-netrunnerowi z cyberpsychozą. Misją oddziału jest wyeliminowanie celu i uratowanie ludzi, jeśli nic się nie skomplikuje. Jednak z budynkiem objętym lockdownem, cyberpsychopata ma możliwość zniszczenia wszystkich pomieszczeń i mieszkańców - czytamy w opisie historii.

Za nowy komiks odpowiadają Dan Watters, Kieran McKeown, Giada Marchisio i Frank Cvetkovic. Pierwszy zeszyt zadebiutuje 12 lutego i dostępny będzie z czterema różnymi okładkami. Za tę główną odpowiada duet McKeown i Marchisio, a pozostałe przygotowali Miguel Valderrama, Alex Eckman-Lawn i Niko Henrichon.

Cyberpunk 2077: Psycho Squad - pierwszy zeszyt (alternatywne okładki)