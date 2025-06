Szczerbatek z Jak wytresować smoka ma własną figurkę LEGO. To najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie

fot. materiały prasowe

W kolekcji LEGO Icons pojawił się model odwzorowujący Szczerbatka z filmu Jak wytresować smoka. Tradycyjnie firma zadbała o szczegóły. Model smoka ma ruchomą głowę, pyszczek, skrzydła i ogon. Do zestawu dołożono siodło, a także kilka innych akcesoriów. Do pyszczka można przymocować rybę albo pociski plazmy. Poniżej możecie przyjrzeć się Szczerbatkowi w klockowej wersji.

Jak wytresować smoka - Szczerbatek w wersji LEGO

Zestaw LEGO Jak wytresować smoka: Szczerbatek (10375) zawiera 784 elementy. Po ułożeniu wszystkich klocków figurka ma 16 cm wysokości.

Produkt jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie internetowej sklepu LEGO. Zestaw został wyceniony na 299,99 zł. Wysyłka i ogólna sprzedaż rozpoczną się 1 lipca 2025 roku.

Jak wytresować smoka - fabuła, premiera

Na wyspie Berk, gdzie Wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, wyróżnia się Czkawka. Pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza Stoicka Ważkiego łamie wielowiekową tradycję, zaprzyjaźniając się ze Szczerbatkiem – budzącym postrach smokiem z gatunku Nocna Furia. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, kwestionując podstawy społeczności Wikingów. Razem z waleczną i ambitną Astrid oraz ekscentrycznym wioskowym kowalem Pyskaczem Gburem u swego boku, Czkawka mierzy się ze światem rozdartym przez strach i brak zrozumienia. Kiedy pojawia się pradawne zagrożenie, które naraża zarówno Wikingów, jak i smoki na szwank, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka wyznacza drogę do nowej przyszłości. Razem muszą odnaleźć kruchą ścieżkę ku pokojowi, przekraczając granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.

Premiera How to Train Your Dragon w kinach w Polsce odbędzie się 13 czerwca 2025 roku.

