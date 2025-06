Superman - jaki będzie złoczyńca Lex Luthor? Aktor stawia na klasykę

Fot. Empire/DC

Nicholas Hoult zdradził, że grając Lexa Luthora w nowym Supermanie, inspirował się wieloma wcześniejszymi interpretacjami. Jego ulubioną jednak zdecydowanie jest wersja Gene'a Hackmana, który grał złoczyńcę w filmie z 1978 roku i kontynuacjach.

Gene to jeden z moich ulubieńców wszech czasów – również ogólnie jako aktor. Wróciłem do jego wersji i obejrzałem ją ponownie. A potem Michaela Rosenbauma, który był pierwszym Lexem, jakiego kiedykolwiek zobaczyłem, gdy jako dziecko oglądałem Tajemnice Smallville w telewizji. To ciekawe doświadczenie, grać postać, która już tyle razy była na ekranie — pracujesz z zupełnie innym scenariuszem, ale fajnie jest czerpać inspirację z różnych miejsc — powiedział Nicholas Hoult w rozmowie z Empire.

Ze słów Nicholasa Houlta wynika, że jego ulubionym Lexem Luthorem jest ten, którego grał Gene Hackman w klasycznym Supermanie. Ma jednak również słabość do wersji Michaela Rosenbauma z serialu Tajemnice Smallville.

Superman – fabuła, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje pogodzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Premiera kinowa Supermana została zaplanowana na 11 lipca.

