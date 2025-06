Nowa, wygodna oferta telekomunikacyjna Plusa i Polsat Box. Wszystko w jednym miejscu!

fot. Midjourney/Adam Siennica

Wedle wyników sondażu Omnibus zrealizowanego na panelu Ariadna aż 50% ankietowanych uważa, że liczba produktów i usług, z których można dzisiaj wybierać na rynku (ogółem), często jest dla nich przytłaczając. Rozmaitych ofert na rynku jest bardzo wiele, a całe mnóstwo z nich ulega niepotrzebnemu skomplikowaniu, w którym łatwo jest się pogubić. Aż 48% uważa, że jest tak w przypadku usług telekomunikacyjnych. 54% ankietowanych dochodzi z tego powodu do wniosku, iż wybór odpowiednich dla siebie opcji jest szczególnie utrudniony. Oferty telekomunikacyjne nie są przejrzyste dla aż 33% zapytanych osób, a 70% z nich przyznało się do dokonywania wyborów na podstawie tego, co jest dla nich proste i zrozumiałe, nawet jeśli nie do końca korzystne.

To z wymienionych powyżej powodów Plus i Polsat Box zdecydowały się na wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Z tej okazji przygotowano ofertę S, M, L obejmującą wszystkie kluczowe usługi, czyli światłowód, telewizję, internet mobilny oraz abonament komórkowy.

Nowa oferta Plusa i Polsat Box - na czym polega?

Co to oznacza w praktyce? W przypadku ofert M wygląda to następująco:

dwie wybrane usługi będą dostępne łącznie za 80 zł/mies. ;

każda kolejna usługa to tylko 30 zł/mies. (wszystko po rabatach);

również za 30 zł/mies. dostępne są dwa dowolne streamingi : Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium (kolejne dwa streamingi to również 30 zł);

łącząc abonament komórkowy z inną usługą liczba gigabajtów zwiększy się z 60 GB do 180 GB.

W przypadku ofert L:

za 30 zł/mies. można powiększyć wszystkie wybrane usługi z M do L . W ten sposób zyskuje się np. szybszy światłowód – do 1 Gb/s, więcej kanałów TV – do 142 kanałów, nielimitowany dostęp do internetu mobilnego.

Czyli przykładowo – korzystając ze światłowodu oraz abonamentu komórkowego w wariantach M za 30 zł obie te usługi powiększymy do wariantu L. Zyskamy dzięki temu światłowód z prędkością do 1 Gb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanym dostępem do internetu.

Możliwe jest korzystanie także z pojedynczych usług. Co ważne – przez cały okres trwania umowy obowiązuje jedna, niezmienna opłata miesięczna. Wyróżniającą się nowością w opcji L jest nielimitowany dostęp do internetu w abonamencie komórkowym oraz internecie mobilnym. Kolejną, w przypadku telewizji – dostęp do kanałów Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz Cinemax bez dodatkowych opłat. Dla łącz internetowych nienależących do Grupy Polsat Plus i zabudowy jednorodzinnej opłata abonamentowa jest wyższa o 20 zł/mies.