fot. materiały prasowe

Fantastyczna Czwórka zadebiutowała w komiksach Marvela w 1961 roku. To oznacza, że istnieje już 64 lata. Jednak dopiero od niedawna – a dokładnie od 2019 roku, gdy Disney oficjalnie przejął 20th Century Fox – drużyna mogła stać się częścią MCU. Studio nie traciło czasu i szybko ogłosiło film. W ten sposób powstało widowisko Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, które zadebiutuje już 25 lipca 2025 roku na dużym ekranie.

Reżyserem produkcji jest Matt Shakman. Pomijając imponujący dorobek filmowca – WandaVision, Wielka, Monarch: Dziedzictwo potworów, Sukcesja czy The Boys to tylko kilka tytułów z jego portfolio – prawdopodobnie rzeczą, która najlepiej kwalifikuje go do tej roboty, jest zamiłowanie do komiksów o Fantastycznej Czwórce. Nic dziwnego, że to mu powierzono napisanie przedmowy do nadchodzącej serii Fantastic Four: Solve Everything z Marvel Premiere Collection. To kolekcja zeszytów o Pierwszej Rodzinie autorstwa Jonathana Hickmana, opublikowanych w latach 2009–2011. Możemy się z niej dowiedzieć kilku interesujących faktów. W przedmowie Shakman wyróżnia twórczość Hickmana — i tę konkretną serię — jako główną inspirację do filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki.

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Fantastyczna 4 - co z komiksów pojawi się w filmie?

Reżyser wymienił konkretnie trzy inwencje twórcze Hickmana, które były dla niego ważne: filantropijną fundację Future Foundation założoną przez Richarda Reeda, wieloświatowy portal Bridge i międzywymiarową Radę Reedów. Czas pokaże, jak te pomysły zostaną zaadaptowane w filmie.

Po sześciu dekadach czytania komiksów o Fantastycznej Czwórce, zostało ze mną wiele magicznych momentach pióra Hickmana i wyjątkowej dynamiki między postaciami. Przeniosłem je na ekran, czasem w formie drobiazgów, a czasem czegoś większego: od Sue jako dyplomatki do Reeda próbujące rozwiązać wszystko na własną rękę, nawet kosztem ryzykowania bezpieczeństwa własnej rodziny. Johnny'ego należy traktować poważnie. Ben ma łagodną naturę, zawsze sprzeczną z jego wyglądem. Fundacja The Future. Bridge. Tajemnica dzieci i niepokój rodziców o ich przyszłość.

W kwestii postaci, jednym z ulubionych momentów reżysera w komiksach o Fantastycznej Czwórce jest panel, w którym Sue Storm mówi do Namora: „Jestem Królową, która nie kłania się żadnemu Królowi”. Jeśli chodzi o Reeda Richardsa Hickmana, zdaniem filmowca jest „po części Stevem Jobsem i po części Oppenheimerem, zawsze o krok od uratowania świata lub jego zniszczenia”.

Ostateczna wiedza wiąże się z ryzykiem najwyższego poświęcenia: utratą rodziny.

Shakman dodał, że uwielbia ich relację i to, jak przedstawiono ich jako kochających rodziców.

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Fantastyczna 4 — za co reżyser kocha komiksy?

Dalej, w przedmowie reżyser napisał, że zakochał się w Fantastycznej Czwórce, gdy był dzieckiem. Spodobały mu się humor, serce i optymizm, jakie można było znaleźć w ich komiksach. Był także pod wrażeniem, że Marvel postanowił przedstawić realistyczny portret rodziny – czasem nieidealnej i skłóconej, ale kochającej się ponad wszystko – i to ryzyko mu się opłaciło.

Reed, Sue, Ben i Johnny mogą mieć niesamowite moce, ale są przede wszystkim rodziną, dopiero potem naukowcami i odkrywcami, a superbohaterami tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

