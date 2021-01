Gra o tron - serial animowany w planach. Pierwsze informacje

HBO

Gra o tron jako serial animowany? HBO Max ma takie plany. Prowadzą rozmowy ze scenarzystami potencjalnego serialu, który miałby być w grupie produkcji rozbudowujących świat stworzony przez George'a R.R. Martina. The Hollywood Reporter podkreśla, że animacja będzie skierowana tylko do widzów dorosłych, bo w kontekście tworzenia opowieści i jej klimat ma być to utrzymane w stylu tego, co znamy z Gry o tron.

Jak donoszą dziennikarze, na obecną chwilę są to plany i dyskusje. Nie ma żadnych decyzji ani kontraktów, więc jest możliwość, że ten projekt nigdy nie zostanie zrealizowany. Po prostu na obecną chwilę jest zbyt wcześnie, by mieć jakąkolwiek pewność, które seriale z Gry o tron ostatecznie przejdą sito włodarzy HBO.

Co ciekawe, według THR cała rozbudowa świata Gry o tron na ekranie odbywa się ściśle pod okiem George'a R.R. Martina, czyli autora książkowego pierwowzoru.

Przypomnijmy, że pierwszy nowy serial zatytułowany House of the Dragon pojawi się wkrótce na ekranach. Wiosną 2021 roku rozpoczną się zdjęcia.

Dziennikarze twierdzą, że rozbudowa HBO Max zwiększyła tempo prac nad Grą o tron, bo włodarze platformy streamingowej chcą wykorzystać potencjał tej marki.