Gra o tron doczeka się kolejnego serialowego prequela - tym razem mniej odległego w czasie!

Według najnowszych doniesień HBO pracuje nad serialową adaptacją serii opowiadań pt. Opowieści z Siedmiu Królestw, opowiadających o Dunku i Jaju i osadzonych w świecie sagi Pieśń lodu i ognia. Akcja opowiadań ma miejsce około 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Głównymi bohaterami są rycerz - ser Duncan Wysoki, oraz jego giermek, korzystający z pseudonimu Jajo (czyli... późniejszy król, Aegon Piąty Targaryen). Cykl obejmuje trzy opowiadania: Błędny rycerz, Zaprzysiężony miecz oraz Tajemniczy Rycerz. Wszystkie trzy teksty zostały zbiorczo wydane w Polsce w książce pt. Rycerz Siedmiu Królestw. George R.R. Martin planuje wydanie szeregu kolejnych opowiadań z serii.

Póki co, HBO odmówiło komentarza. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Przypominamy, że trwają też prace nad serialem pt. House of the Dragon. Jego fabuła rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Jest to historia sukcesów rodu Targarynów i ich tragicznego końca. Premiery produkcji możemy spodziewać się w 2022 roku.