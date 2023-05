Guardians of the Galaxy 3 wygrywa weekend. Jednak wyniki box office wzbudza dyskusje

fot. materiały prasowe

Strażnicy Galaktyki 3 to film rozpoczynający sezon letni w kinach, który potrwa do końca sierpnia 2023 roku. W Ameryce Północnej osiąga on otwarcie w wysokości 114 mln dolarów pomimo doskonałych opinii widzów. W weekend sprzedano na film 8 mln biletów.

Ten wynik jest słabszy niż części drugiej i podzielił fanów popkultury. Niektórzy zawyrokowali, że to efekt zmęczenia widzów gatunkiem superbohaterskim. Inni jednak wskazują tutaj bardziej na efekt tego, że ostatnie dwa filmy, czyli Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Shazam! Gniew bogów bardzo nie podobały się widzom i to wpłynęło na zmniejszenie zainteresowania wyprawą do kin na najnowszą produkcję MCU. Ponadto otwarcie Strażników Galaktyki 3 w kontekście sezonu letniego jest jednym z niższych od wielu lat.

Deadline natomiast uważa, że wynik jest prawidłowy i zgodny z potencjałem serii GOTG. Po prostu Strażnicy Galaktyki 2 odstali od normy i osiągnęli więcej niż powinni. Do tego uważają, że GOTG3 nie miał nic ważnego dla uniwersum MCU, a zapowiadał jedynie przygodę w tym samym stylu, do którego wszyscy są przyzwyczajeni. To mogło niektórych widzów zniechęcić. Dystrybutor natomiast uważa, że dobre oceny widzów przełożą się na niskie spadki frekwencji i dobre wyniki filmu.

Guardians of the Galaxy - box office świat

Na świecie film zbiera 168.1 mln dolarów z 52 krajów. Sumując, na koncie mamy 282,1 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów. Wynik ze świata jest lepszy niż jedynki i na poziomie dwójki.

Super Mario Bros jest nie do zatrzymania. Kolejny weekend to 18,6 mln dolarów w USA oraz 50,3 mln dolarów ze świata. Sumując na koncie już 1 mld 155 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Polska premiera 26 maja 2023 roku.