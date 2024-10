Karate Kid powraca! Jak może brzmieć tytuł filmu?

fot. Columbia Pictures

Reklama

Dobre wieści dla fanów sztuk walki - Karate Kid szykuje się na kolejne wejście smoka! Nadchodzący film, najpewniej zatytułowany Karate Kid: Legends, połączy świat oryginału z 1984 roku z najnowszym remakiem z 2010 roku. W rolach głównych zobaczymy powracających Ralpha Macchio, Jackie Chana oraz Bena Wanga.

fot. Columbia Pictures

Karate Kid - co wiadomo o nowym filmie?

Macchio ponownie wcieli się w Daniela LaRusso, a Chan znów odegra rolę pana Hana, mistrza kung fu z filmu z Jadenem Smithem. Film zostanie wyreżyserowany przez Jonathana Entwistle'a, którego widzowie mogą kojarzyć za pracę nad serialem The End of the F***ing World. Scenariusz został napisany przez Roba Liebera, a za produkcję odpowiada Karen Rosenfelt. Premiera jest przewidziana na 2025 rok.

Niedługo, konkretniej 18 października, film ma otrzymać własny panel na tegorocznym Comic-Conie w Nowym Jorku. Najpewniej właśnie tam wyjdzie więcej szczegółów odnośnie realizacji projektu i ewentualnych pierwszych materiałów promocyjnych.

ROZWIŃ ▼