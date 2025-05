Zdjęcia i zwiastun serialu Lepsza siostra z Jessicą Biel. Skomplikowane relacje rodzinne i morderstwo

fot. Prime Video

W sieci pojawił się zwiastun nowego serialu od Prime Video z Jessicą Biel i Elizabeth Banks w rolach głównych. Historia opowie o dwóch siostrach, które muszą zmierzyć się z tajemniczym morderstwem męża jednej z nich, który jest zarazem ex drugiej. Showrunnerkami są Olivia Milch oraz Regina Corrado. Całość powstała na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Alafair Burke. Serial będzie sobie liczyć osiem odcinków.

Sprawdźcie zwiastun Lepszej siostry i zdjęcia poniżej.

Lepsza siostra - zwiastun, zdjęcia

Lepsza siostra - fabuła, obsada, premiera

Historia opowiada o dwóch siostrach, które dawno nie miały ze sobą kontaktu - Chloe Taylor (Jessica Biel) oraz Nicky Macintosh (Elizabeth Banks). Obie żyją na kompletnie różne sposoby. Chloe wiedzie bezproblemowe życie jak z pocztówki u boku swojego męża prawnika, Adama (Corey Stoll) i nastoletniego syna o imieniu Ethan (Maxwell Acee Donovan). Z kolei Nicky walczy z tym, żeby nie wrócić do uzależnienia. Obie będą musiały połączyć siły, gdy dojdzie do morderstwa męża Nicky. Sprawy komplikuje fakt, że ex Adama była właśnie Nicky i to ona jest biologiczną matką Ethana.

W obsadzie znajduje się: Jessica Biel, Elizabeth Banks, Corey Stoll, Maxwell Acee Donovan, Bobby Naderi, Gabriel Sloyer, Gloria Reuben, Matthew Modine oraz Lorraine Toussaint

Premiera jest zaplanowana na 29 maja 2025 roku.