Gwiezdne Wojny: Ahsoka - czas trwania 6. odcinka. Na co fani mogą liczyć?

fot. Disney+

Reklama

Według nieoficjalnych informacji z dobrego źródła 6. odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka będzie trwać 46 minut i 26 sekund. Ten czas trwania jest ze wszystkimi napisami i streszczeniem poprzednich odcinków. Gdy odejmiemy od niego te wszystkie dodatki, które nie są częścią historii 6. odcinka, czas trwania zamyka się w 40 minutach.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - czas trwania

To sprawi, że i tak będzie to trzeci najdłuższy odcinek serialu. W tym rankingu ogólnego czasu trwania prowadzą pierwsze dwa odcinki, które odpowiednio trwały 54 minuty i 49 minut 50 sekund. To wszystko na tle innych seriali ze świata Gwiezdnych Wojen i tak jest dłuższe, bo tamte często miały odcinki poniżej 40 minut, a nawet krótsze niż 30 minut.

Ahsoka - będzie 2. sezon?

Według Daniela Richtmana, którego informacje często się sprawdzają, Lucasfilm już zamówił 2. sezon serialu. Co więcej, według jego źródeł wstępne prace nad nim rozpoczęły się przed wybuchem strajku scenarzystów w maju 2023 roku.

Ahsoka - premiera nowego odcinka już 20 września na Disney+.