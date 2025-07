Projekty MCU, w których może się pojawić Mefisto. Niektóre Was zaskoczą!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios spełniło marzenia fanów, a w serialu Ironheart po latach oczekiwania zadebiutował nie kto inny, jak sam Mefistofeles. Choć Marvelowy diabeł niewiele ma wspólnego z Szatanem, którego każdy zna, to i tak jest ciekawym i jednym z najpotężniejszych złoczyńców. Wielu fanów spodziewało się, że postać ta zadebiutuje w MCU wcześniej, ale trzeba było poczekać aż do 2025 roku. A co dalej? Możliwości jest wiele.

Portal Screen Rant podał swoje propozycje aktualnie zapowiedzianych projektów z Kinowego Uniwersum Marvela, w których mógłby pojawić się Sacha Baron Cohen i grany przez niego Mefisto. Pod uwagę nie brano zatem produkcji, o których jedynie się spekuluje, pokroju Midnight Sons czy ewentualnego przyszłego filmu o Ghost Riderze, na temat którego również pojawiło się wiele plotek.

Projekty MCU, w których może się pojawić Mefisto

Sprawdźcie, w których projektach pojawienie się komiksowego diabła byłoby uzasadnienie.

Wonder Man Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Mefisto nie pasuje do tej produkcji, lecz w komiksach przeciął ścieżki z Simonem Williamsem. To w nich Williams i jego brat zostali zrekrutowani przez Blackhearta, by walczyć z Mefisto. Poza tym Mefisto mógłby oferować mu sławę i pieniądze w zamian za coś innego. Zobacz więcej Reklama

