Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Anakin w zbroi i młoda Jedi na plakatach. Fani Wojen Klonów zachwyceni

fot. Disney+

Reklama

5. odcinek serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka ma jedne z najlepszych ocen w historii tego uniwersum. Widzowie na całym świecie są zachwyceni, poruszeni i przede wszystkim doceniają Haydena Christensena powracającego jako Anakin z klasą. Lepiej zagrany niż kiedykolwiek do tej pory to pokaz tego, jak aktor z doswiadczeniem potrafił udowodnić wielu, że jest jednak idealnym odtwórcą roli. Do sieci trafiły trzy plakaty, które pokazują postacie ze scen osadzonych w czasach Wojen Klonów, więc Kapitan Rex, młoda Ahsoka oraz Anakin są w pełni odwzorowaniem wizerunków bohaterów animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - plakaty

Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zwiastun

Opublikowano też specjalny zwiastun ze scenami z Anakinem z 5. odcinka, który zachęca widzów do wybrania się w tę ekscytującą podróż. Zobaczcie sami:

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - nowe odcinki z wtorku na środę o 3:00 w nocy.