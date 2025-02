Terminator 2D: No Fate zapowiedziany. Zwiastun i data premiery gry w stylu retro

Reef

Studio Reef Entertainment ogłosiło premierę nowego tytułu na legendarnej licencji Terminatora. Zaprezentowano także zwiastun, który już teraz zapowiada powrót do klasyki arcade lat 80. i 90. Tytuł gry nie była żadną tajemnicą, bo wyciekł przed kilkoma miesiącami, ale teraz możemy wreszcie zobaczyć tę produkcję w akcji.

Jak sama nazwa wskazuje, Terminator 2D: No Fate to klasyczny side-scroller, który przywołuje na myśl niezapomniane czasy wczesnych automatów do gier. Twórcy postawili na prostą, ale emocjonującą mechanikę, która sprawdzi się zarówno dla fanów retro, jak i nowych graczy, pragnących poczuć klimat dawnych tytułów.

W grze wcielić się będzie można w trzy kultowe postaci – Sarę Connor, Johna Connora oraz legendarnego T-800. Misje, które gracze będą realizować, nawiązują do wydarzeń znanych z drugiej części serii Terminator.

Terminator 2D: No Fate trafi na PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Premierę zaplanowano na 5 września.