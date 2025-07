Sandman - krytycy ocenili pierwszą połowę finałowego sezonu. Czy kontrowersje przyćmią jakość?

fot. Netflix

Reklama

Krytycy mieli już okazję obejrzeć pierwszą część 2. sezonu hitowego Sandmana od Netflixa. Czy produkcja nękana kontrowersjami z powodu oskarżeń skierowanych w kierunku Neila Gaimana utrzymała jakość, za którą pokochali ją fani?

Polski aktor w The Old Guard 2. Charlize Theron chwali Ślepnąc od świateł!

W serwisie Rotten Tomatoes 2. sezon Sandmana ma obecnie 75% pozytywnych opinii. To wynik nieznacznie gorszy od pierwszej odsłony, która zebrała ich łącznie 88% przy 81% pochlebnych tekstach od publiczności. 2. sezon oceniło na razie 20 krytyków, z czego pięć recenzji jest Zgniłych, czyli negatywnych. Co można wywnioskować z tych opinii?

Sandman - 2. sezon Zobacz więcej Reklama

Sadman: sezon 2 - recenzje krytyków

Z dotychczasowych recenzji można wysunąć prosty wniosek - jeśli komuś się podobała 1. seria Sandmana od Netflixa, druga odsłona oferuje więcej tego samego, ale ze znacznie wyższą jakością produkcji. Chwalone są efekty specjalne, scenografie i cała otoczka. To jakościowe fantasy, które ogląda się z przyjemnością z powodu wysokiego budżetu i kreatywności twórców. Z kolei jeśli komuś przeszkadzała nietypowa i specyficzna konstrukcja 1. sezonu, to drugi oferuje podobne wrażenia.

Oberwało się samemu wprowadzeniu, ponieważ nawet pozytywne recenzje określają pierwszy odcinek jako mozolny i nużący. Nie jest to wciągające i zachęcające do obejrzenia wprowadzenie, ale warto przymknąć na nie oko, ponieważ dalsza część 1. połowy serialu oferuje jeszcze dojrzalsze wątki i motywy, które przedstawili w niej twórcy. To poważna produkcja, która stroni od humoru i ma ambicje, żeby być czymś więcej niż zwykłym serialem rozrywkowym. Swoją treścią próbuje coś przekazać. Padają nawet twierdzenia, że pod tym względem 2. seria jest lepsza od debiutanckiego sezonu.

Niektórym krytykom się to nie spodobało. Uznali te zabiegi za pretensjonalne i wydumane, pozbawione płynności i konkretnej struktury. Serial znów jest podzielony na mniejsze historie, która splatają się ze sobą, co nie każdemu przypadnie do gustu.

Niewątpliwą gwiazdą jest Tom Sturridge, który wciela się w tytułowego bohatera. Jego występ określa się mianem hipnotyzującego i przykuwającego uwagę do ekranu. Wypada nawet lepiej od pierwszego sezonu, w którym bywał przyćmiewany przez inne postaci. W pozytywnych recenzjach można odnaleźć narzekanie na nierówne tempo i dłużyzny, ale jest to wynagradzane znakomitą budową świata przedstawionego, splataniem ze sobą różnych mitologii, świetnym rozwojem postaci i emocjonalnymi momentami, które przeplatane są z pięknymi zdjęciami i wysokiej jakości efektami wizualnymi.

Wygląda na to, że jeśli Sandman nie przekonał Was do siebie w 1. sezonie, to nie będzie usiłował tego robić i przy okazji drugiej, a przy tym i finałowej serii. Z kolei jeśli pokochaliście, w jaki sposób przeniesiono twórczość kontrowersyjnego Neila Gaimana na mały ekran, to nowy sezon też powinien przypaść Wam do gustu.