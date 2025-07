Nawet śmierć ich nie rozłączy. Gwiazda Buffy chce wrócić w reboocie

Fot. Materiały prasowe

Charisma Carpenter od 1. sezonu Buffy: Postrach wampirów grała Cordelię Chase. Później kontynuowała rolę w Aniele ciemności. Postać zginęła jednak w 4. sezonie (później co prawda na chwilę zmartwychwstała, by wrócić do grobu, ale nie zagłębiajmy się w szczegóły), co rozzłościło widzów, ponieważ była ulubienicą fanów i według nich zasługiwała na lepszy koniec. Sama aktorka również uważa, że Cordelia Chase miała „niesprawiedliwe” zakończenie w spin-offie, dlatego liczy na powrót w sequelu, który aktualnie powstaje dla platformy Hulu.

Charisma Carpenter chce wrócić w reboocie Buffy

Charisma Carpenter skomentowała uśmiercenie Cordelii. Nie spodobało jej się — przypominam, że bohaterka miała jeden z najlepszych rozwojów charakteru w całej franczyzie, by twórcy pozbyli się jej, jak bezużytecznego kawałka układanki, a postacie szybko o niej zapomniały.

To, jak zakończyła się jej historia — bez używania wulgarnego języka — jest po prostu... tak świetnie podbudowano jej postać, tak bardzo się rozwinęła, przeszła niezwykłą podróż... uśmiercenie jej w taki sposób wydawało się po prostu niesprawiedliwe.

Ma jednak nadzieję, że postać będzie miała szansę na powrót w nadchodzącym serialu Hulu.

Naprawdę cieszę się w imieniu fanów i wiem, że dostaną coś fantastycznego ze względu na to, kto stoi za sterami tego projektu. Oglądanie, jak marzenia fanów się spełniają, jest ekscytujące. Mam nadzieję, że będę uwzględniona w tym projekcie i Cordelia stanie się częścią tej nowej iteracji – powiedziała w rozmowie z portalem IGN.

Czy Cordelia mogłaby wrócić do żywych?

Oczywiście, pozostaje jeden mały problem — postać zginęła. Aktorka również zdaje sobie sprawę, że to może być przeszkoda. Ma jednak nadzieję, że mimo to twórcom nowego serialu uda się przywrócić Cordelię do gry.

Cordelia umarła w Aniele ciemności, a nie Buffy: Postrach wampirów. Nie wiem, co to oznacza konkretnie dla tej postaci. Mam jednak nadzieję, że wezmą ją pod uwagę w nowym projekcie, to byłoby dla mnie spełnieniem marzeń — powrót byłby poetycki, szczególnie z tymi osobami.

Pytanie, czy Cordelia rzeczywiście mogłaby wrócić do żywych? Jako fanka serialu Buffy: Postrach wampirów uważam, że tak. Początkowo planowano, by 5. sezon był ostatnim i zakończył się epicką śmiercią głównej bohaterki. Później wskrzeszono ją, by tytuł nadal mógł zarabiać. Nie byłoby więc to pierwsze niesamowite zmartwychwstanie w uniwersum. Poza tym mówimy tu o świecie fantasy, w którym wszystko jest możliwe.

Warto też dodać, że sama Sarah Michelle Gellar wyraziła chęć przywrócenia wszystkich postaci, które zmarły w oryginalnej serii. Prawdopodobnie więc o ile aktorzy będą chcieli wrócić, gwiazda im na to pozwoli. Szczególnie, że wielu z nich nadal utrzymuje stały kontakt z fanami, jeździ po konwentach i wzięło udział w nowym audiobooku ze świata Buffy - na czele z Jamesem Marstersem, który grał Spike'a.