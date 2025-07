Fantastyczna 4 - Galactus kroczy przez Nowy Jork. Nowy spot, twarz złoczyńcy i geneza drużyny

Marvel

Marvel rozpoczyna finałowy etap kampanii promocyjnej nadchodzącego wielkimi krokami filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. W jej ramach zaprezentowano nowy spot telewizyjny, w którym pojawia się Galactus - tak dobrego (oficjalnego, rzecz jasna) spojrzenia na głównego złoczyńcę jeszcze nam nie zaoferowano. Przez ułamek sekundy możemy nawet zobaczyć jego twarz, by później widzieć go kroczącego ulicami Nowego Jorku. Spójrzcie sami:

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - Galactus w nowym spocie telewizyjnym

Do sieci trafiły także plansze z komiksu Fantastic Four: First Steps #1, będącego oficjalnym tie-inem zbliżającego się filmu; akcja obu dzieł rozgrywa się więc w tym samym uniwersum. Materiały rzucają nowe światło na genezę Pierwszej Rodziny Marvela. Wszystko wskazuje na to, że w świecie MCU przebywająca w kosmosie drużyna również została zbombardowana promieniami kosmicznymi, co dało jej członkom nadludzkie moce.

Z plansz wynika też, że Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta informuje swoich kompanów o ataku na Nowy Jork; spekuluje się, że może tu chodzić o inwazję Mole Mana (w galerii znajdziecie także kolejne plakaty międzynarodowe, na których pojawia się Stwór w Fantasticarze):

Fantastyczna Czwórka - nowe materiały

Fantastic Four: First Steps #1 - plansze Zobacz więcej

Film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki trafi do polskich kin 25 lipca.

