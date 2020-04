Gwiezdne wojny w okresie PRL-u. Dokument Wojna gwiazd do obejrzenia w sieci

Gwiezdne Wojny zadebiutowały filmem Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja w roku 1977, jednak w naszym kraju premiera odbyła się dwa lata później. Podobnie jak w innych częściach świata, także w Polsce saga odbiła się szerokim echem, stając się prawdziwym fenomenem kulturowym. Właśnie o początkach Gwiezdnych Wojen na gruncie polskim opowiada film dokumentalny Wojna Gwiazd w reżyserii Radosława Salamończyka.

W filmie nie brakuje autentycznych nagrań z kronik filmowych, fragmentów zamieszczanych w ówczesnej prasie, oryginalne kolekcjonerskie figurki oraz inne nagrania nawiązujące do tematyki. Nie zabraknie też wielu wypowiedzi osób świetnie pamiętających tamte czasy, które łączy oczywiście miłość do Gwiezdnych Wojen. Cały film dokumentalny dostępny jest w serwisie YouTube. Możecie go także zobaczyć poniżej:

Wojna Gwiazd to niezależny film dokumentalny zrealizowany przez Radosława Salamończyka i Jakuba Turkiewicza.