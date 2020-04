Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - twist z Rey był zawsze w planach. Kto jest córką Lando?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Do sieci trafiło kilka informacji o filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie dzięki premierze książki The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, czyli zbioru szkiców koncepcyjnych z omówieniem etapów prac i pomysłów.

Tam też znajduje się wypowiedź Chrisa Terrio, współscenarzysty filmu, który wyjaśnił, że Najwyższy Porządek celował w dzieci Rebeliantów, zwłaszcza przywódców. Porywał je i wcielał do armii szturmowców. Z tej wypowiedzi dowiadujemy się, że Jannah jest córką Lando Calrissiana. Mieliśmy poznać tę informację w ostatniej scenie po zwycięstwie, ale z niewiadomych przyczyn została ona skrócona. Wcześniej ten szczegół sugerował ilustrowany przewodnik po filmie.

Do tego dowiaduje się, że cała akcja Najwyższego Porządku nazwana została Project Resurrection, czyli wskrzeszenie. W jednej ze scen Finn miał także spotkać swojego brata, który również został porwany i wcielony do armii. Ten pomysł także nie trafił na ekrany.

W książce jest także relacja ze spotkania Lucasfilm Story Group z maja 2014 roku, podczas którego opracowywano plan na całą trylogię sequeli. To właśnie wówczas opracowano twist z końcówki Star Wars 9 o tym, że Rey przyjmie nazwiska Skywalker. Pablo Hidalgo z grupy twierdzi, że podobał im się ten pomysł, by z nazwiska Skywalker zrobić metafora, a nie coś bezpośrednio powiązanego poprzez więzy krwi.

Szkic koncepcyjny hełmu Kylo Rena:

Star Wars 9 - szkice koncepcyjne