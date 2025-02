fot. Marvel / Columbia Pictures / DC

Reklama

Brandon Sklenar (It Ends With Us) udzielił wywiadu dla portalu The Playlist, w którym odniósł się do krążących w sieci plotek. Mówiło się, że aktor może być nowym Batmanem w filmie DCU The Brave and the Bold. Oprócz tego, scooperzy sugerowali gwiazdę jako potencjalną Novę/Richarda Ridera. W przypadku tego drugiego, Sklenar sam stwierdził, że były to dla niego nowe wieści. Z dobrych wiadomości, aktor faktycznie nastawiał się na spotkanie z Marvel Studios.

Kevinem Feige'em - Tak, słyszałem o tym. To była dla mnie nowość. Chyba faktycznie miałem się spotkać... z. Zobaczymy. Byłoby fajnie.

Kto zagra w serialu Nova? TEN aktor może być Richardem Ryderem!

fot. materiały prasowe

The Brave and the Bold - Brandon Sklenar komentuje plotki

Tego samego aktor nie mógł już powiedzieć odnośnie filmu o Batmanie. Brandon Sklenar nie negocjował niczego z DC Studios - na jego niekorzyść, bo wygląda na to, że rola Mrocznego Rycerza w The Brave and the Bold byłaby dla niego bardziej interesująca.

- Widziałem trochę fan-castingu do tego Batmana, co mnie bardzo intryguje, bo kocham Batmana. Z pewnością byłoby to spełnieniem marzeń. Zobaczymy, co się wydarzy. To musiałaby być odpowiednia rzecz w odpowiednim czasie.

Z nadchodzących projektów niedługo zobaczymy Sklenara w adaptacji książki zatytułowanej Pomoc domowa. Aktor zagra u boku Sydney Sweeney oraz Amandy Seyfried.

Mroczny Rycerz trochę się spóźni. Robert Pattinson zdradza, kiedy zaczną się zdjęcia do Batmana 2

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana