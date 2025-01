Kogo zobaczymy w serialu Champions? Tak może wyglądać skład Young Avengers

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po tym, jak MCU zrezygnowało z produkcji kinowego filmu skupiającego się na grupie superbohaterów Young Avengers na rzecz serialu Champions dla Disney+, w sieci pojawia się coraz więcej plotek na temat postaci, które się tam pojawią. Fani zwracają uwagę, że to dość późny moment na wprowadzenie do kinowego uniwersum tego wątku – aktorzy dorastają, a ich historia powinna zostać rozwinięta na dużo wcześniejszym etapie sagi Multiwersum, by stworzyć z nich drużynę. Ruszyły już poszukiwania showrunnerów, ale na razie nie mamy zbyt wielu informacji o produkcji.

Young Avengers – potencjalny skład

Według plotek, na pierwszym planie w serialu mieliby się pojawić Wiccan (Joe Locke), Ms. Marvel (Iman Vellani), Hawkeye (Hailee Steinfeld), America Chavez (Xochitl Gomez), Cassie Lang (Kathryn Newton) oraz Ironheart (Dominique Thorne).

Postacie te pojawiały się już wcześniej w MCU – choćby Wiccan zadebiutował w To zawsze Agatha, Ms. Marvel poznaliśmy w jej własnym serialu, a także wystąpiła w Marvels. Steinfeld wystąpiła w Hawkeye jako Kate Bishop, Gomez pojawiła się w Doktor Strange w multiwersum obłędu i prawdopodobnie zobaczymy ją w najnowszych częściach serii Avengers, a Newton przejęła rolę Cassie w Ant-Man i Osa: Kwantomania. Thorne zaś zadebiutowała w Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, a już tego lata zobaczymy ją w dedykowanym serialu Ironheart.

Do pominiętych postaci w tym składzie należy znany z Falcon i Zimowy żołnierz Eli Bradley (Elijah Richardson), a także Amadeus Cho czy Speed z komiksów o Young Avengers. Nie zamyka to jednak całkiem możliwości ich pojawienia się w serialu.