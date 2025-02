To ona w X-Menach ma zagrać Mystique. Aktorka komentuje spekulacje

fot. Murray Close // Lionsgate

Hunter Schafer zyskała popularność po znakomitym występie w Euforii. Następnie pojawiła się w Igrzyskach śmierci: Ballada ptaków i węży, a w 2024 roku mogliśmy ją oglądać w Kukułce oraz Rodzajach życzliwości. Czy zobaczymy ją w przyszłości także w rebootcie X-Menów od Marvel Studios?

Hunter Schafer o fanowskim castingu

W ostatnich tygodniach pojawiły się plotki, że Schafer walczy o rolę Mystique. Podczas wczorajszego wywiadu na czerwonym dywanie na gali rozdania nagród SAG aktorka została zapytana o ten casting.

Widziałam [fanowski casting]! Mój tata napisał do mnie o tym, tak. Tak, to byłoby fajne. Te fanowskie castingi pojawiają się co jakiś czas i zawsze jest to bardzo słodkie i zawsze dotyczy postaci, które naprawdę lubię.

Schafer potwierdziła również w tej rozmowie, że rozpoczęły się zdjęcia do 3. sezonu Euforii, a dzień wcześniej kręciła już pierwsze sceny. Przyznała, że to bardzo miłe wrócić do serialu, który pomógł jej zaistnieć w branży filmowej. Całą wypowiedź dla Entertainment Tonight możecie obejrzeć poniżej.

