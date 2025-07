Animacja w świecie Avatara? James Cameron po pierwszych rozmowach!

Dune Entertainment

Avatar skupia się przede wszystkim na filmach kinowych - powoli jednak rozszerza się to o inne formy. We franczyzie dotychczas mieliśmy już m.in. grę wideo Avatar: Frontiers of Pandora czy atrakcję w Disney World, jednak tym razem reżyser chciałby czegoś bardziej powiązanego z ekranowym światem. Wielkimi krokami zbliża się premiera Avatar: Ogień i lód, a James Cameron zdradził w ekskluzywnym numerze magazynu Empire dotyczącym tego filmu, że ma plany na rozszerzenie świata o antologię lub nawet film animowany! Potwierdził też, że rozmawiał już na ten temat z Disneyem.

Avatar - wypowiedzi Jamesa Camerona o animacji

Powiedziałem: "Słuchajcie, chcę stworzyć animowaną serię antologiczną, która będzie osadzona w tym świecie, ale opowie historie, jakich nikt by się w nim nie spodziewał". Może tam nawet powstać pełnometrażowy film animowany, na platformę streamingową albo do kin.

James Cameron dodał także, że animacje mogłyby dostarczyć więcej historii z przeszłości postaci oraz wątków pobocznych, czy opowiedzieć choćby o tym, kto pierwszy przybył na Pandorę. Na razie jednak pomysł jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju - reżyser przyznał, że na razie jest on na etapie zbierania potencjalnych historii oraz szukania chętnych na jego realizację.

Premiera kinowa filmu Avatar: Ogień i popiół odbędzie się w grudniu tego roku.