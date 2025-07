Pedro Pascal jak Harrison Ford w Indiana Jones. Tak ubrał się na premierę

fot. Marvel / Paramount Pictures

Reklama

Pedro Pascal (The Last of Us, Narcos, Gra o tron) nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Gwiazdor od dłuższego czasu pracował nad obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji Marvela - Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki. Za sprawą tego właśnie filmu Pascal został obsadzony w roli samego Pana Fantastycznego, czyli Reeda Richardsa. Choć w Polsce nową Fantastyczną Czwórkę można oglądać w kinach od piątku 2025 roku, niektórzy fani Marvela mieli okazję zobaczyć ją w akcji na dużym ekranie szybciej. 23 lipca miała bowiem miejsce światowa premiera produkcji. Dwa dni wcześniej w Los Angeles odbyła się z kolei uroczysta premiera, podczas której członkowie obsady pozowali do zdjęć na wyjątkowym niebieskim dywanie. Pedro Pascal zaskoczył internautów, prezentując się w stylizacji łudząco przypominającej tą, którą miał na sobie Harrison Ford w jednym z filmów z serii Indiana Jones.

Pedro Pascal niczym Indiana Jones na premierze Fantastycznej Czwórki

Nowy Pan Fantastyczny najwyraźniej poszukiwał przygód także na uroczystej premierze Fantastycznej Czwórki. Zdaniem internautów Pedro Pascal pomylił jednak superbohaterski świat z uniwersum słynnego archeologa, który także szuka wrażeń i przeciwstawia się złu. Widzowie mogli przekonać się o tym chociażby w filmie Indiana Jones i Świątynia Zagłady w 1984 roku, w którym bohaterowi przyszło zmierzyć się z członkami niebezpiecznej sekty. We tej produkcji Harrison Ford ma na sobie między innymi biały garnitur projektu Anthony'ego Powella. To właśnie ta stylizacja przyszła internautom na myśl na widok Pascala na niebieskim dywanie. Aktor postawił na białą smokingową marynarkę zaprojektowaną przez dyrektor kreatywnego Toma Forda - Haidera Ackermanna.

Internauci podejrzewają, że Pedro Pascal nie bez powodu wybrał na premierę stylizację przywołującą na myśl Indianę Jonesa. Spora część z nich twierdzi, że jest ona easter eggiem i nie zdziw się, jeśli aktor w przyszłości dołączy do uniwersum słynnego archeologa. To, co sam Pedro Pascal powiedział w rozmowie z portalem Extra, jeszcze bardziej utwierdziło internautów w przekonaniu, że mogą mieć rację: ''Dodaliśmy pewien szczegół i mamy nadzieję, że jego kontekst będzie zrozumiały''.

Oto jak Pedro Pascal prezentował się podczas premiery: